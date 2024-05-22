Энергетики Подмосковья рассказали о результатах работ по восстановлению Мариуполя

Специалисты «Мособлэнерго» приняли участие в круглом столе «Мариуполь — флагман возрождения новых регионов России» с участием представителей федеральных и региональных органов власти, общественно-культурных, строительных и подрядных организаций. Мероприятие состоялось 20 мая в Центральном доме Российской Армии в Москве, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Участники рассказали о проделанной работе по восстановлению зданий, дорог, инженерной инфраструктуры города и близлежащих районов Донецкой Народной Республики, обсудили перспективы дальнейшей работы.

Встреча прошла в рамках открытия выставки документальных фотографий, сделанных в Мариуполе в 2022–2024 гг. На снимках — кадры послевоенной жизни, восстановления и возрождения города силами федеральных министерств и ведомств, строительных, электросетевых и подрядных организаций из различных регионов России.

С июня 2022 года до конца 2023 года подмосковные энергетики проводили восстановительные работы в Тельмановском и Новоазовском районах ДНР. «Мособлэнерго» поддерживало инициативу правительства Московской области по строительству и ремонту 17 электросетевых объектов. Всего на подшефных территориях восстановлено 94,7 км линий электропередачи 0,4/35/10 кВ и заменено девять трансформаторных подстанций.

Помимо восстановления объектов Подмосковье также оказывало услуги по оперативному устранению аварийных ситуаций силами специализированных бригад, в том числе в Мариуполе. В целях безаварийного прохождения отопительных сезонов 2022–2023 гг., 2023–2024 гг. и оперативного устранения аварийных ситуаций на сетях тепло- и электроснабжения было организовано постоянное присутствие двух аварийных бригад, укомплектованных необходимым оборудованием и материалами, а также шесть единиц спецтехники.

В 2024 году «Мособлэнерго» продолжает оказывать помощь в восстановлении объектов электросетевого хозяйства, расположенных в подшефных Московской области территориях. Особое внимание уделяется электроустановкам, от которых получают питание социально важные и коммунальных объекты ДНР.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей.