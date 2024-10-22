Энергетики Подмосковья продолжают оказывать гуманитарную помощь участникам СВО

В 2024 году коллектив «Мособлэнерго» передал шесть партий гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Акции по добровольному сбору состоялись в январе, дважды в феврале, апреле, июне и октябре. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Работники Домодедовского, Одинцовского, Раменского, Павлово-Посадского, Красногорского, Сергиево-Посадского, Мытищинского и Щелковского филиалов, а также специалисты аппарата управления передали востребованные виды продуктов питания, необходимые предметы личной гигиены, средства для стирки и дезинфекции, одежду, обувь и термобелье, а также походные печи, окопные свечи, спальные мешки и электрогенераторы. Общий объем собранной помощи составил около 6 тонн.

Переданная работниками электросетевой компании гуманитарная помощь бойцам аккумулировалась в аппарате управления «Мособлэнерго» и затем автомобили с посылками направлялись в правительство Московской области, где организован пункт сбора гуманитарной помощи.

Очередная партия посылок с гуманитарной помощью была отправлена 7 октября из Сергиево-Посадского филиала «Мособлэнерго» для участников специальной военной операции. Меньше чем за месяц энергетики наполнили коробки теплыми носками, предметами личной гигиены и продуктами питания.

«Скоро начнутся холода, и так хочется, чтобы нашим ребятам было хоть немного комфортнее в тех условиях, в которых они сражаются», — говорят сотрудники компании.

Сбор гуманитарной помощи в Сергиево-Посадском филиале проводится в третий раз, до этого подобные акции проводились в марте и июне этого года. При содействии вице-губернатора Московской области Александра Чупракова организован пункт сбора гуманитарной помощи на базе правительства Московской области, куда сотрудники филиала привозят посылки для передачи бойцам.

Также энергетики на постоянной основе оказывают гуманитарную помощь электромонтеру «Мособлэнерго» — добровольцу Чичканову Сергею Александровичу и его сослуживцам, которые сражаются на Сватовско-Кременском участке фронта.

Например, в августе 2024 года, по просьбе командира одной из войсковых частей «Мособлэнерго» было приобретено оборудование для подавления беспилотных летательных аппаратов противника, защиты наших бойцов и успешного решения боевых задач.

Энергетики продолжат свой вклад в помощь участникам специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.