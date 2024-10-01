Энергетики Подмосковья посетили курсы повышения квалификации по работе с персоналом

В «Мособлэнерго» в конце сентября 2024 года состоялись двухдневные курсы повышения квалификации специалистов по работе с персоналом. Семинарские занятия проводились кандидатом философских наук, доцентом университета правительства Москвы — Ольгой Баландиной. В семинаре, проходившем с 26 по 27 сентября, приняли участие работники филиалов «Мособлэнерго» и аппарата управления. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В рамках занятий специалисты изучили реалии современного рынка труда, в том числе вопрос создания привлекательного бренда работодателя и культуры компании, выстраивание коммуникационной политики для повышения эффективности рекрутмента. Слушатели разобрали теоретические аспекты данных тем и кейсы по подбору персонала.

В ходе мероприятия рассмотрели современные методы работы по привлечению и удержанию персонала с использованием социальных сетей и работе с нейросетями. Обсудили новые подходы в повышении привлекательности работодателя и лучшие практики по мотивации персонала.

«Мособлэнерго» уделяет внимание своевременному повышению квалификации работников. Работа по вопросам профессиональной подготовки персонала выполняется в соответствии с утвержденным планом обучения в компании.

В Подмосковье работы в области топливно-энергетического комплекса выполняет министерство энергетики. Одна из его сфер деятельности — контроль за подключением к электрическим сетям. Особое внимание уделяется вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Кроме того, дополнительные мощности предоставляются коммерческим объектам, например, промпроизводствам.