Энергетики Подмосковья отработали действия при возможной террористической угрозе

В Подмосковье энергетики компании «Мособлэнерго» отработали действия при возможной террористической угрозе на энергообъекте. Целью мероприятия стала отработка в условиях быстро меняющейся обстановки порядка действий сотрудников охраны и работников компании при возникновении чрезвычайной ситуации и угрозе совершения теракта. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

По легенде — на территорию подстанции ПС-488 «Ткач» проникли посторонние люди. Комплексные учения включали в себя теоретическую и практическую часть. В ходе первой был организован оперативный штаб. Затем — отработаны действия сотрудников, в том числе диспетчерского персонала и мобильной бригады оперативно-диспетчерской службы при угрозе взрыва. Условия тренировки были максимально приближены к реальным при возникновении чрезвычайных ситуаций.

В «Мособлэнерго» на регулярной основе проводятся плановые объектовые тренировки антитеррористической направленности, а также практические учения при возникновении пожара и иной чрезвычайной ситуации.

«Для нас крайне важно ликвидировать возникающие аварийные ситуации в максимально сжатые сроки, чтобы потребители не чувствовали дискомфорта. А для этого необходимо качественное взаимодействие всех сил и средств, в том случае, если у нас происходят какие-то отключения. Ситуация также осложняется террористическими угрозами и другими способами вывода из строя наших питающих центров. Поэтому мы должны быть готовы правильно действовать в самых разных ситуациях, для чего и проводим регулярные учения как с сетевыми, так и с тепловыми организациями, постоянно отрабатывая порядок взаимодействия всех служб по устранению нештатных ситуаций», — сказал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.