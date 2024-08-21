Энергетики Подмосковья напомнили о правилах работы в охранной зоне ЛЭП

Министерство энергетики Московской области напоминает, что выполнение любых несогласованных с компанией работ в границах охранных зон ЛЭП не только влечет прекращение электроснабжения жителей региона, но и является угрозой жизни и здоровья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Работы в охранных зонах ЛЭП должны быть согласованы с электросетевой организацией.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи по обе стороны от ЛЭП составляют для воздушных линий напряжением 1-20 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров.

Охранные зоны кабельных линий устанавливаются непосредственно на поверхности и в грунте над всей протяженностью КЛ, и на расстоянии одного метра по обеим сторонам от кабеля.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. В охранных зонах ЛЭП запрещено:

— строить, ремонтировать или сносить здания и сооружения;

— проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ;

— рыбачить, запускать любые летательные аппараты и конструкции, размещать игровые и спортивные площадки, разводить огонь;

— набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи, открывать двери и люки в подстанциях, проникать внутрь и производить любые действия;

— размещать любые объекты и предметы в пределах проходов и подъездов к подстанциям, возводить сооружения и производить работы, препятствующие доступу к электрообъектам, размещать автостоянки и автозаправочные станции, устраивать свалки мусора;

— производить погрузочно-разгрузочные работы, земляные работы, работу ударными механизмами, посадку и самостоятельную вырубку деревьев, разводить и содержать животных;

— передвигаться под ВЛЭП автотранспорту и механизмам высотой более 4,5 метров (с учетом высоты груза и без его учета).

При обнаружении проведения работ в охранной зоне объектов электроэнергетики без надлежащего разрешения на производство работ энергетики имеют право приостановить указанные работы и составить соответствующий акт.

«За совершение в охранной зоне линий электропередачи действий, которые прямо запрещены законом либо в случаях, когда работы производятся без получения разрешения на их проведение, согласно Кодексу Российской Федерации об административных нарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ) лица, виновные в нарушении правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, привлекаются к административной ответственности. Для получения письменного решения о согласовании осуществления производства работ в охранной зоне электросетевого объекта заинтересованные лица обязаны обратиться в филиал «Мособлэнерго» с письменным заявлением», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.