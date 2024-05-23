Энергетики обеспечат электроснабжение пунктов проведения ЕГЭ в Подмосковье

Подмосковные энергетики готовы к обеспечению надежным и бесперебойным электроснабжением пунктов проведения экзаменов Московской области в рамках проведения ЕГЭ в течение основного и дополнительного периодов. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

«Для обеспечения качественного электроснабжения учебных учреждений в Подмосковье задействовано 369 бригад энергетиков «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго», состоящих из 779 человек, 809 единиц специальной техники и 39 резервных источников снабжения электрической энергией и 18 передвижных электростанций, располагающихся непосредственно на пунктах проведения экзаменов», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В рамках подготовки к периоду проведения ЕГЭ энергетиками проведены внеплановые обследования электротехнического оборудования питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих энергоснабжение пунктов проведения экзаменов. Работа электросетевых объектов, от которых запитаны образовательные учреждения, взята под особый контроль. Также определены места возможного присоединения передвижных резервных источников электроснабжения, которые вместе с оперативно-выездными бригадами будут дежурить в непосредственной близости от пунктов проведения экзаменов и центров их питания, чтобы максимально сократить время прибытия к электроустановкам и оперативные переключения.

Подмосковное Минэнергетики также сообщает, что в период проведения экзаменов введен запрет на плановые работы и переключения на центрах питания, обеспечивающих электроснабжение общеобразовательных учреждений.

В компаниях назначены должностные лица, отвечающие за взаимодействие с ответственными за электрохозяйство на каждом пункте проведения экзаменов. Все пункты сдачи ЕГЭ обеспечены контактными данными оперативного персонала районов электрических сетей компании, в зоне обслуживания которых они находятся.

«Обеспечение образовательных учреждений надежным электроснабжением в период проведения ЕГЭ — это важнейшая задача для региональных энергетиков, от которой зависит комфорт учащихся во время экзаменов. Энергетики Подмосковья к этому периоду полностью готовы», — отметил Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.