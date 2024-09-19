Энергетики награждены благодарностью губернатора Подмосковья

Филиал «Россети» Московский регион» — «Северные электрические сети» — награжден благодарностью губернатора Московской области Андрея Воробьева за победу в областном конкурсе коллективных договоров. Первое место коллектив филиала занял в номинации «Транспорт, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, торговля», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Награду из рук главы городского округа Королев Игоря Трифонова в торжественной обстановке получил директор по персоналу Северных электрических сетей Сергей Урвачев. Вручение состоялось в зале Детской хоровой школы «Подлипки» в рамках торжественного вечера, посвященного Дню города в Королеве. Вместе с коллективом «Северных электрических сетей» были награждены почетные жители города, получившие это звание в 2024 году, а также другие люди и организации Королева, отметившиеся высокими успехами и достижениями.

«Наш коллективный договор, который создавался при активном участии первичной профсоюзной организации Северных электрических сетей и лично председателя Марины Волковой, отражает приверженность принятым в компании «Россети Московский регион» современным ценностям в области управления персоналом, активному развитию коллектива, сохранению традиций вместе с регулярным повышением компетенции сотрудников», — рассказал Урвачев.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.