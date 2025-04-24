Эмоциональный отклик: эксперт объяснила ситуацию с ударением в слове «звонит»

Руководитель образовательного направления портала «Грамота.ру» Мария Лебедева заявила, что во многих словах в русском языке, как и в «звонит» меняется и закрепляется ударение, но не все ситуации вызывают такой эмоциональный отклик, сообщает RT.

«Это парадигма глаголов „вАрит — варИт“, „вклЮчит — включИт“, „врУчит — вручИт“ и так далее. „ЗвОнит — звонИт“ в эту парадигму укладывается. Это общая тенденция, такая закономерность в языке. Вот она есть, и мы ее видим. У Пушкина, например, „варИт“, — пояснила эксперт.

По ее словам, ситуация со «звонит» дополняется контекстом: люди, которые ставят ударение в нем неправильно, могут производить впечатление неграмотных и необразованных.

При этом, орфоэпические изменения предсказать очень трудно и происходят они максимально медленно. Нормы ударения в целом фиксируются очень сложно и всегда являются спорными.