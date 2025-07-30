Эмоциональная изоляция: дружба в Сети никогда не заменит реальность

Интернет-друзья могут поддерживать и вдохновлять, но живое общение остается основой эмоционального развития подростка, рассказала РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Попова.

«На экране трудно передать всю гамму эмоций. В реальной жизни мы воспринимаем невербальные сигналы, замечаем тон общения, видим мгновенные реакции. В интернете общение часто бывает более поверхностным, построенным на идеализированных образах. Это может быть полезно на короткий срок, но в долгосрочной перспективе порой приводит к разочарованиям», — сказала Попова.

Она добавила, что в виртуальной реальности всегда можно заблокировать человека в один клик, не объясняя причин, что может сильно ранить ребенка и вызвать сомнения, что он сделал что-то не так.

«В реальной жизни отношения развиваются медленнее, требуют от участников развитых коммуникативных навыков, эмпатии, толерантности, требуется более серьезный вклад в отношения от обоих участников. А потому дружба в реальном мире чаще бывает более искренняя и стабильная», — объяснила психолог.

Попова подчеркнула, что важно, чтобы родители понимали: общение в интернете — это не просто времяпрепровождение, а часть социального и эмоционального развития подростка. Виртуальная личность — важная сторона в представлении о другом подростке и в самовосприятии тоже.

«Виртуальные друзья могут поддерживать связь, обмениваться идеями, помогать в различных вопросах. Однако, если такое общение заменяет живые встречи, оно может привести к эмоциональной изоляции», — резюмировала специалист.

Международный день дружбы отмечается 30 июля. Он провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 27 апреля 2011 года. Дружбу во все времена почитали величайшим нравственным мерилом и ценностью. Примеры искренней душевной привязанности можно найти в любую историческую эпоху, она всегда украшала жизни политических деятелей и военачальников, писателей и артистов, а также простых людей.