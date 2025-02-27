Эмин Агаларов назвал несправедливыми обвинения после теракта в «Крокусе»

Эмин Агаларов: теракт в «Крокусе» семья восприняла как личную трагедию

Президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов заявил, что обвинения в адрес его семьи после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» являются несправедливыми, сообщает РИА Новости .

«Уверен, что следствие по итогам обнародует все факты», — заявил Агаларов.

Он также отметил, что произошедшее в «Крокусе» Агаларовы восприняли как личную трагедию. Фактически террористы пришли в семейный «дом», сожгли его и расстреляли людей. Компания направила 100 млн рублей в фонд Муслима Магомаева, который оказывал помощь пострадавшим и семьям погибших.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы ворвались в полный концертный зал и начали хаотично расстреливать людей, а затем подожгли здание. Трагедия унесла 145 жизней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала.

«Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность», — подчеркнул глава региона.