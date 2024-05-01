Тысячи вещей уже обменяли гости фестиваля в рамках проекта «Дари и получай»

В рамках фестиваля «Пасхальный дар» проходит ярмарка обмена вещами «Дари и получай». Гости могут принести хорошую, но ставшую ненужной вещь, и обменять ее на новую, сообщает пресс-служба «Московские сезоны».

Также в рамках проекта можно оставить свою вещи, ничего не беря взамен.

Время проведения фестиваля «Пасхальный дар» в этом году совпало со страстной неделей, а затем и празднованием Великой Пасхи. В этот период особенно важно творить добрые дела, поэтому каждый желающий может обменяться вещами в рамках акции. Акция работает на 24 площадках «Пасхального дара» во все дни фестиваля.

По условиям мероприятия, посетители могут принести книги, одежду и посуду. Все вещи должны быть чистыми, исправными и в хорошем состоянии. Они могут взамен взять что-то другое, понравившееся, что принесли на площадку посетители.

Особой популярностью пользуется одежда, а также детские игрушки, книги, коньки, скейтборды и виниловые пластинки. Часто интересуются настольными играми и приносят их сами для обмена.

«Дари и получай» — это ярмарка, где обмен вещами происходит абсолютно без оплаты на добровольной основе. Участником этой ярмарки может стать любой желающий.

В прошлом году на фестивальных площадках было собрано более 6 500 вещей для обмена.