В школах России ввели новые предметы с 1 сентября

Российских школьников ждут некоторые изменения в программе с 1 сентября. Например, Основы безопасности жизнедеятельности превратится в Основы безопасности и защиты Родины.

Согласно программе, это некий микс двух предметов. К давно знакомому ОБЖ прибавится начальная военная подготовка. В специальную рабочую группу, которая создавала программу, были включены не только работники из сферы образования, но и сотрудники Минобороны и МЧС.

Еще одно нововведение — уроки труда или технологии, которая более созвучна для младшего поколения, станут обязательными для школьников. Речь идет об учениках начальных и средних классов.

Программа уроков труда состоит из пяти модулей. Среди них «3D-моделирование», «Робототехника», «Производство и технологии». 5, 6 и 7 классы будут обучаться труду два часа в неделю. С 8 класса на дисциплину будет отведен один час.