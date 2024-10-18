Еловую аллею заложили в Дмитровском округе

Эта акция стала символом памяти и глубокого уважения к героям, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Вооружившись лопатами и посадочным материалом, юные участники с энтузиазмом приступили к работе. Под руководством опытных наставников они высадили деревья, внося свой вклад в создание прекрасного уголка.

«Эта аллея станет не только памятником, но и символом единства и преемственности поколений. Воспитанники школьного лесничества GreenArea надеются, что эти деревья будут расти и крепнуть, напоминая нам о той великой цене, которую мы заплатили за мир и свободу», — отметила руководитель школьного лесничества, учитель биологии Елена Крапивина.

«Мы гордимся тем, что наши дети продолжают традиции уважения к истории и природе. Эта акция — прекрасный пример того, как молодое поколение может внести свой вклад в сохранение памяти о великих подвигах наших предков», — подчеркнул глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.