Елочные базары в Нижнем Новгороде начнут работу 10 декабря

В Нижнем Новгороде с 10 по 31 декабря будут работать площадки для продажи новогодних елок и елочных игрушек, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на городской департамент развития предпринимательства.

В Автозаводском районе елки будут продавать на улице Маковского (рядом с домом №17), улице Космической (возле дома №58А), Южном шоссе (дом №35 — у ТЦ «Перекресток»), улице Плотникова (дом №4А — рядом с автостоянкой) и улице Львовской (дом №7).

В Нижегородском районе купить новогоднюю красавицу можно будет на улице Костина (дом №13 — у входа в Средний рынок), усадьбе Усилова (возле дома №3/3) и улице Германа Лопатина (дом №6 — рядом с магазином «Магнит»).

В Приокском районе приобрести хвойное дерево можно будет на площади Маршала Жукова (близ дома №7), Московском районе — на улице Чаадаева (дом №28 — ТЦ «Вишневый сад») и улице Березовской (дом №81 — у ТЦ «Серпантин»), а в Советском районе — на улице им. Генерала Ивлиева, около диспетчерского пункта «Кузнечиха-2».

В ведомстве отметили, что список может измениться. Торговые места будут предоставлены предпринимателям по итогам аукционов, организованных департаментом, результаты которых станут известны в ближайшие дни.