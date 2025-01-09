Елку в Богородском округе признали самой красивой в Подмосковье

Подведены итоги регионального этапа голосования в конкурсе «Елки России». Елка «Богородский бал» и новогоднее оформление в центре Ногинска признали лучшими в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторами конкурса выступили Минстрой России совместно с АНО «Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды», АНО «Креативная экономика», ВАРМСУ, Ресурсным центром Fashion Hub и ассоциацией парков России при поддержке администрации президента РФ.

С 25 декабря 2024 года в субъектах РФ проходил региональный отбор новогодних елок. В финальное голосование вышло по одной елке от регионов-участников.

Московская, Калужская и Костромская области не смогли отобрать на региональном этапе единственную и неповторимую новогоднюю красавицу своего региона, так как все елки набрали одинаковый балл.

В конкурсе на лучшую елку Московской области участвовали лесные красавицы из Богородского, Дмитровского, Истринского, Одинцовского, Орехово-Зуевского и Серпуховского округов.

И вот, наконец, 7 января определились победители голосования. По Московской области Богородский округ набрал 31% голосов, опередив Дмитровский округ и Истру.

Округ победил с большим перевесом. Теперь Богородский округ будет представлять всю Московскую область. А новогодняя елочка поборется за звание самой красивой елки страны.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.