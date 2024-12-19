Елки на воде в Ленинском округе посетили более 450 зрителей

В Ленинском городском округе продолжается цикл предновогодних мероприятий. В оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» в Видном и на Развилке прошли елки на воде. На этот раз мероприятие собрало свыше 450 зрителей муниципалитета. Каждый раз руководители и тренеры центра создают уникальные шоу, основанные на известных сказках, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Для наших уникально ярких и музыкальных спектаклей, происходящих прямо на водной глади, мы сами пишем сценарий. Каждый раз к финалу ясно, что добро всегда побеждает зло. В процессе репетиций наши воспитанники и тренеры сближаются и популяризируют наше учреждение. Это так прекрасно, когда видишь результат в счастливых лицах коллектива и воспитанников по окончанию спектакля, а также восторженные реакции детей, которые с удовольствием фотографируются с героями и не хотят покидать бассейн», — приводятся в сообщении слова директора оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнары Романадзе.

В пресс-службе рассказали, что на территории муниципалитета елки на воде проходят с 1995 года. На этот раз юным гостям был подготовлен спектакль «По следам Снежной Королевы», в котором все тренеры центра «Дельфин» превратились во всем известных персонажей. После того, как Дед Мороз со Снегурочкой зажгли огни на елке, все юные участники спектакля и, конечно же, маленькие зрители получили новогодние подарки.

«Для меня это как волшебство перед Новым Годом. Мы делаем детей счастливыми, заставляем их улыбаться. Я очень люблю плавать, это частичка меня», — добавила воспитанница оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Анастасия Королькова.

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