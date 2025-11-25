Елка желаний: в Подмосковье стартовала ежегодная новогодняя акция

Акция уже семь лет помогает исполнять мечты тысяч детей. За этот период к ней присоединились около 120 тысяч участников, которые исполнили почти 320 тысяч новогодних желаний.

С 15 ноября стартовал прием заявок от детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах. Речь идет о ребятах с инвалидностью, ограничениями по здоровью, оставшихся без попечения родителей, из семей участников СВО, и тех, кто вынужден был покинуть свой дом из-за военных действий.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что с 5 декабря исполнители начнут воплощать детские мечты.

«Дети мечтают о самых разных подарках: книги, развивающие игрушки, товары для творчества и красивые наряды. Есть и нематериальные мечты — экскурсии, встречи с интересными людьми, пробы профессии. Отдельная категория — подарки-сюрпризы, которые исполняются с учетом индивидуальных интересов семьи. С каждым годом растет число участников, а тысячи трогательных историй и улыбки детей только подтверждают, что акцию очень ждут», — отметил Игорь Брынцалов.

Заявку на участие в «Елке желаний» можно подать до 20 декабря, а сама она продлится до 28 февраля 2026 года. Можно выбрать формат участия — офлайн или онлайн, оформить заявку на сайте елкажеланий.рф, самостоятельно определить сумму подарка и выбрать регион для исполнения желания.

В акции «Елка желаний» действуют и дополнительные форматы поддержки. «Праздник на стол» помогает детям из малообеспеченных семей не только подарить атмосферу праздника, но и его главный атрибут — новогодний стол. Инициатива «Внуки с подарками» направлена на исполнение желаний пожилых людей в небольших городах и селах.

В прошлый раз акция «Елка желаний» стала международной: к ней присоединились соотечественники из Русских домов в ряде европейских стран, а также в странах СНГ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.