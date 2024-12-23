«Елка желаний»: Дмитрий Хрусталев исполнил мечты подмосковных детей

Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев стал участником благотворительной акции «Елка желаний», проходившей в Подмосковье. Он осуществил мечты троих детей, проходивших лечение в медицинском центре Рошаля в Красногорске, сообщает 360.ru .

Дмитрий посетил детский госпиталь и снял три конверта с большой елки, установленной в приемной. В его руках оказались новогодние желания детишек из Подмосковья.

«Милана, Настя и Богдан, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Все у вас будет хорошо. И обязательное еще: слушайтесь родителей. Мама, папа никогда плохого не скажут и ничему плохому вас не научат. И учитесь на пятерки», — дал напутствие детям телеведущий.

Подарки были доставлены юным получателям благодаря помощи волонтеров региона. Семилетняя Милана из Мытищ получила набор для лепки сладостей из полимерной глины и игрушки, помогающие снять стресс. Восьмилетнему Богдану из Пушкино вручили радиоуправляемую Lego-машинку. А 12-летняя Настя из Одинцова получила мягкую игрушку и набор для лепки из полимерной глины.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.