Елка с бубликами: в Роскачестве рассказали об опасном новогоднем тренде

Специалисты Роскачества не рекомендуют россиянам поддаваться моде и наряжать новогодние елки бубликами, баранками и пряниками, сообщает Life.ru .

«Главный практический недостаток этого решения — риск ускоренной порчи продуктов в условиях тепла. Под воздействием комнатного тепла, перепадов влажности и нагрева гирлянд мучные и кондитерские изделия могут терять свежесть: чрезмерно высыхать, отсыревать или плесневеть», — сказали в ведомстве.

Если вы все же твердо решили поставить дома «бубличную ель», пусть это будет искусственное дерево, рекомендуют эксперты. Дело в том, что живая елка выделяет влагу и смолу, создавая среду, в которой выпечка быстро отсыревает и портится.

Кроме того, натуральное дерево может содержать микроорганизмы и привлекать насекомых, что повышает риск быстрой порчи продуктов и их загрязнения.

