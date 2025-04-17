«Элитный сотрудник»: как инспектор ДПС в Москве «заработал» на 16 квартир

Бывший инспектор ДПС в Москве Сергей Кузнецов выходил на рейды только в выходные и праздничные дни, когда число нетрезвых водителей больше, требовал с владельцев машин взятки и сумел «заработать» на 16 квартир в разных странах мира — это около 180 млн рублей, сообщает kp.ru .

Таким образом он нарушал закон и должностные обязанности вместе с коллегой Леонидом Зиминым несколько лет, но в 2021 году его задержали после громкого дела, когда полицейский потребовал от одного из водителей 900 тысяч рублей.

«По словам Зимина, ежедневно они должны были передавать одному из старших офицеров по 500 тысяч рублей. Но это с лихвой „окупалось“, потому что сами инспекторы зарабатывали намного больше», — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах.

В 2024 году Сергея Кузнецова приговорили к 5,5 года колонии строгого режима, а все его имущество обратили в доход государства.