Ели и липы высадят на площади у станции МЦД-3 в поселке Томилино Люберец

В поселке Томилино городского округа Люберцы приступили к озеленению площади у станции МЦД-3, где установлен памятник Пушкину, до конца ноября тут планируют высадить ели, липы, сирень, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В поселке Томилино приступили к озеленению площади около памятника А. С. Пушкину. Высадили голубую ель, об этом неоднократно просили жители на встречах. Ранее эту площадь украшала голубая красавица. В ближайшее время на площади появятся и обыкновенные ели. А также кустарники дерна и сирени, что создаст общую концепцию и придаст завершенный вид. До конца ноября на площади планируется высадить три обыкновенные ели, пять лип, десять кустарников сирени и 98 дерна», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он напомнил, что в прошлом году в городском округе Люберцы благоустроили территорию около станции МЦД-3 «Томилино». Здесь появилась современная комфортная зона отдыха с малыми архитектурными формами, скамейками и креслами, декоративными часами, навигацией, подсветкой архитектурных композиций.

По просьбам жителей благоустроили площадь у памятника А. С. Пушкину. Обустроили дополнительное парковочное пространство, велопарковку, установили остановочный павильон, привели в порядок пешеходные коммуникации, построили новые тротуары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.