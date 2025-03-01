Елену Землякову избрали главой городского округа Химки

Главой городского округа Химки избрана Елена Землякова. За ее кандидатуру депутаты совета депутатов муниципалитета проголосовали единогласно. Заседание совета состоялось в пятницу при участии депутата Госдумы Ирины Родниной и депутатов Мособлдумы Михаила Раева и Владислава Мирзонова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По моему глубокому убеждению, залогом успешного решения большинства жизненно важных вопросов является тесное взаимодействие с жителями. Для меня очень важна обратная связь, только так можно по-настоящему понять то, что действительно нужно людям здесь и сейчас», — сказала Елена Землякова.

Она добавила, что стратегия развития округа будет основана на указах президента РФ и программах губернатора.

27 января Елена Землякова была назначена временно исполняющим полномочия главы Химок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.