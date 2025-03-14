Елена Землякова вступила в должность главы городского округа Химки

Поздравили избранную главу первый зампредседателя правительства Подмосковья Наталия Масленкина, зампредседателя правительства Московской области Алексей Гержик, Вячеслав Духин, депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов. В зале также были почетные жители городского округа.

После торжественной клятвы Елена Землякова обратилась к гостям в зале.

«Благодарю за оказанное доверие и поддержку губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и весь депутатский корпус Химок. Впереди — новые проекты и новые вызовы. Вместе — мы сила, способная сделать Химки лучше!» — сказала Елена Землякова.

27 января Елена Землякова была назначена временно исполняющим полномочия главы Химок. 28 февраля на заседании муниципального Совета депутатов за ее кандидатуру народные избранники проголосовали единогласно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.