Елена Землякова открыла форум местного отделения партии «Единая Россия» в Химках

На форуме ВПП «Единая Россия» в Химках подвели итоги реализации Народной программы. Более 14 тысяч наказов жителей, которые легли в основу программы, отработаны на 100%. Об этом в ходе форума рассказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава города Елена Землякова., сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«В Народную программу вошли более 14 тысяч наказов наших жителей. Это строительство надземного перехода вблизи ЖК „Солнечная система“ и „Две столицы“, благоустройство Химкинского лесопарка и парка Толстого, капитальный ремонт корпусов Гимназии № 23, школы № 8 им. В. И. Матвеева, Химкинского роддома и многие другие. Мы продолжаем воплощать в жизнь социально значимые проекты в сфере образования, спорта, здравоохранения. Наша задача — продолжать работу над тем, чтобы каждый гражданин мог гордиться успехами России, Московской области, Химок», — отметила Елена Землякова.

Форум в Химках стал продолжением большого форума «Подмосковье-2026», который прошел на региональном уровне при участии гостей из администрации Президента и Центрального Исполнительного комитета партии «Единая Россия». На нем губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с Секретарем регионального политсовета партии «Единая Россия» Игорем Брынцаловым определил основные партийные цели и задачи на предстоящий выборный год.

«Коммуникация, встречи, информирование о наших приоритетных направлениях работы — все это является принципиально важным. Сейчас, в этот сложный момент, нам как никогда необходимо, объединившись, быть по-прежнему единой Россией, работать в идеологии нашего Президента», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Форум «Подмосковье-2026» стал отправной точкой для форумов по всему региону.

«Напомню, на форуме „Подмосковье 2026“ мы обсудили приоритетные задачи на предстоящий год: реализация Народной программы, отчет об уже проделанной работе и сбор новых наказов, совершенствование поддержки участников СВО и их семей», — сообщил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Химки стали одной из первых площадок проведения форума на муниципальном уровне. В нем приняли участие депутат Государственной Думы Ирина Роднина, депутаты Московской областной Думы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, депутаты местного Совета, лидеры общественного мнения, молодогвардейцы, участники и ветераны специальной военной операции, представители крупнейших городских предприятий. Участники встречи обозначили планы на предстоящий год. В числе главных направлений работы — поддержка участников СВО.

«С начала спецоперации вместе с жителями и предпринимателями было собрано и направлено на фронт более 600 тонн груза. Также проведена большая работ по увековечению памяти защитников — это и установка памятных досок на домах ветеранов, открытие памятника Защитникам Отечества, присвоение звания Почетных жителей участникам Великой Отечественной войны, установка бюста участника Великой Отечественной войны Василия Ивановича Матвеева», — дополнил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

В ходе форума отмечены и высокие результаты в реализации патриотической программы «Успех V единстве поколений» — проведено уже свыше 2 тысяч мероприятий. В числе организаторов и выступающих на этих мероприятиях — историки, педагоги, краеведы, а также участники Ассоциации ветеранов СВО. Двое химчан — председатель и член Ассоциации ветеранов СВО по г. о. Химки прошли обучение по программе «Герои Подмосковья».

В продолжение большой патриотической работы в городе глава Химок анонсировала запуск кампании «Нам есть кем/чем гордиться» — этот проект будет повествовать об уникальных, трудолюбивых людях, которые своими достижениями формируют успех, показывают бесконечную преданность городу и стране.

Одним из этапов форума стало вручение партийных билетов новым членам «Единой России».

Напомним, в сентябре 2026 года состоятся выборы в Государственную, Московскую областную Думы и местный Совет депутатов.

Как и прежде, пройдет предварительное голосование, во время которого будут определены кандидаты от партии «Единая Россия». Отдать свой голос в Химках смогут более 200 тысяч избирателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.