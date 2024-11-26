Элементы безопасности установили возле 165 детских площадок в Рузском округе

26 ноября в Рузе на оперативном совещании с заместителями, начальниками теротделов и профильными учреждениями глава Рузского городского округа подвел итог работ по обустройству специальными элементами безопасности на детских площадках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководством региона была поставлена задача оборудовать территорию возле всех детских площадок элементами, снижающими риск аварийности. С этой задачей муниципалитет справился на 100%.

«В нашем округе 165 детских площадок. Возле каждой из них установили либо индивидуальные дорожные неровности, либо бетонные полусферы и т. д. Все эти элементы препятствуют проезду или заставляют снижать скорость автомобильного транспорта непосредственно на территории детской площадки или самого двора, тем самым мы обеспечиваем безопасность детей и всех жителей», — прокомментировал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.