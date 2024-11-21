В Электростали пройдет благотворительная акция помощи бездомным животным

В городском округе Электросталь состоится благотворительная акция по сбору помощи для бездомных животных волонтерами группы «Поможем вместе». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Благотворительная акция пройдет с 12:00 до 14:00 на центральной площади города около ЛДС «Кристалл» (пересечение улиц Мира и Корешкова). Присоединиться к акции может любой желающий.

На благотворительную акцию по сбору помощи для бездомных животных можно принести влажный и сухой корм любой марки, а также крупы и макароны с действующим сроком годности; шприцы любой дозировки и системы для капельниц; пеленки любых размеров; любые ветеринарные лекарства; препараты для обработки от паразитов — от глистов, блох и клещей для кошек и собак; наполнители для кошачьих лотков; одеяла, покрывала, пледы, миски, лотки, игрушки, ошейники и поводки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.