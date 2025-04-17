Электростальцам торжественно вручили паспорта

В Молодежном центре состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным электростальцам. 15 юношей и девушек в праздничной обстановке получили первый в своей жизни важный документ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Паспорта ребятам вручили заместитель главы городского округа Электросталь Сергей Бобков и начальник по паспортной работе УМВД России по городскому округу Электросталь Жанна Кирюшина. Они напомнили молодым людям о том, что теперь у них появились новые права, обязанности и возможности, пожелали успехов, поддержки близких и веры в себя.

«Не бойтесь ставить перед собой самые амбициозные задачи, ведь именно от вас зависит будущее нашего города, Московской области и нашей страны», — подчеркнул Сергей Бобков.

Каждый юный участник церемонии получил экземпляр Конституции Российской Федерации и сувениры от Молодежного центра. Подарки от «Движения первых» ребятам вручила председатель местного отделения этой организации Евгения Апаткина. Юношей и девушек призвали стать активными участниками молодежного сообщества Электростали, чтобы проводить время с интересом и пользой. Им также напомнили, что уже с 23 апреля можно записаться в трудовые отряды главы и заработать первые деньги.

Чтобы получить первый паспорт в торжественной обстановке, необходимо сообщить о таком желании во время подачи заявления.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.