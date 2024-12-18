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Электростальские школьники заняли третье место в конкурсе по пожарной безопасности

В городском округе Истра прошел областной смотр-конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Таланты и поклонники», на котором школьники Электростали заняли третье место, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс проходил в рамках фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность».

Главная цель мероприятия — пропаганда противопожарных знаний среди детей, предупреждение пожаров, которые могут возникнуть из-за игр с огнём, а также повышение эффективности обучения детей правилам пожарной безопасности.

На сцене Истринского Дома культуры юные артисты читали стихи, исполняли песни, представляли хореографические и театральные постановки на противопожарную тематику.

Театральный коллектив электростальской школы № 22 занял почётное третье место в номинации «Агитбригада», представив свой оригинальный номер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.