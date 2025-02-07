Электростальские педагоги приняли участие в региональной стратегической сессии

Команда образовательной системы муниципального образования Электросталь приняла участие в региональной стратегической сессии Балашихинского зонального объединения. Основной целью этого мероприятия стало создание предложений по развитию системв образования в Московской области на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, сообщила пресс-служба администрации городского округа Электросталь.

Во время сессии участники обсуждали ключевые тенденции и изменения в сфере образования на предстоящие десять лет. Каждая дискуссионная площадка представила пути решения проблем по своему направлению и ожидаемые результаты.

Участники подчеркнули необходимость совместных усилий для формирования образовательной среды, которая будет соответствовать вызовам будущего.

Предложенные идеи и решения станут основой для стратегического развития региона с учетом возможных корректировок и дополнений.

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