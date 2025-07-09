Электросталь посетила делегация из китайского города-побратима

В среду в Электростали побывала с визитом делегация из китайского города Бэньси. Бэньси — город-побратим Электростали, с которым 14 лет назад было подписано официальное соглашение о партнерстве и сотрудничестве в социально-культурной, экономической и научно-технической сфере. А в 2024 году во время очередного визита китайских партнеров было подписано дополнительное соглашение об углублении сотрудничества и связей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году китайскую делегацию возглавил Сунь Фучунь — недавно избранный мэр муниципального народного правительства Бэньси. Его сопровождали коллеги из отделов коммерческого управления и внешней торговли. От лица электростальской администрации гостей приветствовали заместитель главы города Роман Лавров и начальник Управления по потребительскому рынку и сельскому хозяйству Светлана Соколова.

Электростальский школьник Дмитрий Заворотный, который уже около 2 лет изучает китайский язык, рассказал на нем гостям из Бэньси про родной город. Китайцы высоко оценили знания и способности юного электростальца.

На встрече стороны обсудили перспективы взаимодействия в ключевых отраслях: обмен передовыми производственными технологиями, развитие промышленной кооперации, совместные проекты в сфере экономики, культуры и образования. Бэньси и Электросталь связывает не только статус побратимов — оба города являются мощными металлургическими центрами своих стран. Это актуальная основа для взаимовыгодного сотрудничества.

Помимо Бэньси, на сегодняшний день в число побратимов Электростали входят еще два китайских города, Даньян и Шученг. Всего у Электростали 11 городов-побратимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил организовать работу с другими регионами России по обмену управленческим опытом. По словам главы региона, такое партнерство имеет важное значение.

«В течение 10 дней была проделана большая работа нашим министерством территориальной политики. Это связано со знакомством, с работой, взаимодействием коллег и глав, и заместителей из Луганской Народной Республики. Такая же работа ведется у нас по всем другим территориям, которые нуждаются в обмене опытом. Прошу каждого, уважаемые коллеги, где есть такой запрос (организовать такую работу — ред.), и с Великим Новгородом у нас сейчас есть проект, и рядом других территорий», — сказал Воробьев.