Электронный магазин Подмосковья не допустит фирмы без лицензии к закупкам

Комитет по конкурентной политике Московской области реализовал новый функционал в «Электронном магазине». Речь идет об обязательном подтверждении наличия лицензий в случае, если закупка проводится на лицензируемый вид деятельности. Без подтверждения законного права на определенные виды деятельности принять участие в закупке теперь просто не удастся. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Мы стали получать жалобы сначала от наших заказчиков, а потом и от участников, что на контракты выходят предприниматели, которые не имеют право их исполнять, а раскрывается это, когда контракт уже заключен, исполняется или, того хуже уже, исполнен. Разработали функционал, который при подаче заявки на участие в процедуре автоматически «просит» участника подтвердить, что у него есть лицензия. Сначала опробовали на закупках лекарств, результат не заставил себя ждать — до заключения контракта заказчик видел, есть ли лицензия у контрагента. Затем внедрили этот функционал на всю лицензируемую деятельность, теперь система сама говорит заказчику, что при проведении определенной закупки должна требоваться лицензия, а подрядчик не может подать заявку без ее предоставления», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

«Лазейка для недобросовестных подрядчиков в закупках малого объема теперь закрыта. Автоматическое требование предоставления лицензии до заключения контракта станет стоп-фактором, который будет «отсеивать» тех, у кого ее нет», — считает заместитель председателя подмосковного отделения «Опоры России» Роман Коробейкин.

О том, что побороться за тот или иной лот в Электронный магазин часто выходят подрядчики, не имеющие достаточной компетенции, а главное — права, предприниматели сообщили в московское областное отделение «Опоры России».

«Как только мы получили такие сигналы и проанализировали их, обратились с инициативой о доработке функционала в комитет по конкурентной политике Московской области в рамках работы Общественного совета УФАС МО. Комитет всегда идет навстречу предпринимательскому сообществу в части усовершенствования конкурентной среды на территории региона. И этот случай не стал исключением. Как мы видим, внесены существенно важные изменения в работу платформы, что значительно упростит жизнь честным предпринимателям, готовым качественно осуществить работу», — рассказал председатель комитета по вопросам в сфере государственных и муниципальных закупок Московского областного отделения «Опоры России» Дмитрий Хрулев.

«Электронный магазин Московской области» — цифровой ресурс для проведения закупок малого объема у единственного поставщика стоимостью до 600 тыс. рублей. Система является отличным стартом для предприятий малого бизнеса, которые планируют претендовать на получение крупных госконтрактов. Она позволяет нарабатывать необходимый опыт, добросовестно исполняя небольшие контракты, чтобы в последствии выйти на большой рынок госзакупок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.