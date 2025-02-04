Электронные услуги Москвы вошли в топ-5 популярных сервисов у горожан

Более 90% жителей Москвы пользуются городскими электронными услугами. Они вошли в топ-5 интернет-сервисов вместе с мобильным банкингом, соцсетями и мессенджерами, развлекательными платформами и интернет-магазинами, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

«Такие исследования помогают развивать цифровую экосистему города, опираясь на предпочтения москвичей», — заявила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Вице-мэр добавила, что на сегодняшний день 36% опрошенных москвичей уже используют приложения с искусственным интеллектом для генерации текстов и изображений. Также каждый пятый опрошенный привык регулярно обращаться к 10–15 онлайн-сервисам.

Около 25% опрошенных сообщили, что им нравится пробовать новые продукты сразу после их появления. Еще 56% жителей города проявляют умеренный интерес и обычно советуются с друзьями и экспертами, прежде чем использовать какие-либо программы.

Власти Москвы провели масштабную работу по цифровизации госуслуг, охватывающих все сферы жизнедеятельности. На портале mos.ru представлено более 450 услуг, и за последний год ими воспользовались свыше 852 млн раз. Только в прошлом году в столице было запущено и модернизировано более 110 электронных услуг и сервисов.