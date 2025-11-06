Электронные сигареты и вейпы могут навредить здоровью домашних питомцев

Курение электроных сигарет и вейпов в квартире с домашними животными может спровоцировать приступы аллергии и удушья у питомцев, сообщает SHOT .

От дыма у животных слезятся глаза, раздражаются слизистые и дыхательные пути. Также негативное воздействие на питомцев оказывают различные интерьерные ароматизаторы, такие как освежители воздуха и благовония.

Цитрусовые ароматы могут быть особенно опасны для животных. Они плохо переносят такие запахи, мельчайшие частицы ароматизатора, оставшиеся на полу, неизбежно попадают на их лапы. Затем эти частицы оказываются на слизистых оболочках питомцев, что может вызвать у них удушливый кашель. За привлекательным ароматом часто скрываются токсины, которые могут нанести вред здоровью животных.

«Глицерин и пропиленгликоль при нагревании выделяет канцерогенное вещество — акролеин. А пропиленгликоль входит в состав тормозной жидкости. Поэтому приятный сладковатый дым — это лишь иллюзия безвредности», — сказал ветеринар высшей квалификационный категории Михаил Шеляков.

Больше всего от испарителей в квартирах страдают животные в клетках, которые не могут спрятаться от дыма.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.