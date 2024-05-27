Электронное предварительное голосование «Единой России» завершено. Участие в нем приняли около трех миллионов человек, передает пресс-служба партии.

«Единая Россия» остается единственной политической силой, которая отбирает кандидатов на выборы открытым и честным способом, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, подводя первые итоги электронного предварительного голосования (ЭПГ) в федеральном ситуационном центре партии. В этом году процедура состоялась в 15-й раз.

«На предварительное голосование зарегистрировались более 22 тысяч кандидатов. <…> Только 15% тех, кто выдвинулся на электронное предварительное голосование являются действующими депутатами. То есть нас ждёт серьёзное обновление на всех уровнях — и региональном, и муниципальном», — сообщил Андрей Турчак.

В Московской области предварительное голосование проходило в 25 городских округах, где этой осенью пройдут основные выборы депутатов муниципальных Советов, а также в Подольске, где пройдут довыборы по одномандатному избирательному округу № 13.

«В предварительном голосовании принимало участие порядка 1900 кандидатов, что в среднем составляет от 3-х человек на место. Для предстоящей муниципальной кампании это достаточно высокая конкуренция. Наибольшее количество участников было зарегистрировано в Реутове, здесь в предварительном отборе приняло участие 154 кандидата, на втором месте городской округ Щелково — 149 человек, на третьем — Одинцово с 126 кандидатами, — сообщил секретарь Московского областного отделения „Единой России“, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также сообщил, что итоги предварительного голосования партия подведет 28 мая на заседании Президиума регионального политического совета.

Осенью в Московской области в Единый день голосования основные выборы депутатов муниципальных советов пройдут в 25 городских округах. Кроме этого, в Подольске пройдут довыборы на замещение одного мандата. Всего, по итогам выборной кампании, будет избрано 574 депутата.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.