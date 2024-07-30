Экзотика: в Москве открылся Дом попугаев

В Доме попугаев в Москве можно пообщаться с экзотическими птицами

В Москве появилось необычное место, где любители птиц могут пообщаться с попугаями разных видов и размеров — Дом попугаев. В этом заведении содержится около 300 пернатых девяти различных пород, сообщает «Вечерняя Москва».

Посетители Дома попугаев могут не только понаблюдать за птицами, но и покормить их с рук. Для этого каждому гостю выдают стаканчик с кормом, состоящим из зерна, фруктов и орехов. Авторы проекта уверяют, что общение с яркими и любопытными попугаями помогает снять стресс.

По словам консультанта Александры Самсоновой, попугаи особенно интересуются всем блестящим, поэтому посетителям рекомендуют снимать украшения перед входом. Птицы могут «проверить» их на прочность, предупредили в заведении.

В Доме попугаев созданы комфортные условия для содержания пернатых — в помещении работает кондиционер, а воздух регулярно увлажняется. Корм и вода для птиц также находятся на специальных подносах.