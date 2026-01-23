Экстренные службы провели учения по ликвидации последствий ДТП в Красногорске

Совместные учения спасателей, медиков и инспекторов ГИБДД по отработке действий при крупном ДТП прошли 23 января в Красногорске в рамках проекта «Автобус», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Красногорске 23 января состоялись учения, направленные на совершенствование взаимодействия между экстренными службами при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Мероприятие прошло в рамках проекта «Автобус».

По сценарию учений произошло столкновение грузового самосвала и автобуса. Сотрудники ГИБДД координировали работу аварийно-спасательных служб и помогали эвакуировать пассажиров. Медики оказывали первую помощь условным пострадавшим, а пожарные ликвидировали возгорание.

Главный эксперт отдела гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ярослав Александров пояснил, что подобные учения проводятся ежеквартально для повышения квалификации специалистов, участвующих в спасательных операциях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.