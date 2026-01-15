Экстремалы прокатились на диване и электробайке по льду в Подмосковье

В Подмосковье любители острых ощущений придумали необычный, но очень опасный способ провести время на замерзшем водоеме. Они решили использовать диван в качестве транспортного средства для катания по льду, прикрепив его к электробайку, пишет Telegram-канал «112» .

На опубликованных кадрах видно, что двое молодых людей проявили изобретательность и прикрепили мягкую мебель к электробайку с помощью троса. После этого приятели отправились испытывать свое творение на озере.

Участники этой затеи явно не побоялись рисковать и устроили заезды на самодельной конструкции. Диван, скользящий по льду, стал для них своеобразным аттракционом, который они сначала протестировали. В ролике видно, что сначала один из парней прокатил пустой диван по льду, но в какой-то момент на мягкой мебели уютно расположился его приятель.

Также на кадрах видно, что перед развлечением друзья украсили предмет мебели красным пледом и торшером.

Подобное развлечение выглядит весьма опасным, поскольку лед на водоеме может быть тонким, а у самого дивана нет тормозов. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

