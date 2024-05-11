Экстремальный геомагнитный шторм бушует на планете

На Земле прошлым вечером началась сильная магнитная буря, класса G3, которая затем усилилась до класса G4, сообщается на сайте «Метеовести».

Над территорией РФ раскинулась зона полярных сияний. Они наблюдались и в южных регионах, например, в Волгоградской области, Ставропольском крае и Крыму.

В районе полуночи космический шторм еще активировался, поэтому магнитная буря на планете усилилась до максимального уровня G5. Это является экстремально сильной бурей. Ближе к утру субботы она немного ослабела. На данный момент ее мощность соответствует уровню G4.

Последний раз на Земле экстремально сильная магнитная буря класса G5 была около 20 лет назад. Ее зафиксировали 11 сентября 2005 года.

Прогнозируется, что магнитная буря будет ослабевать, но еще могут быть возвраты и к более сильным ее проявлениям. Полностью она прекратится во второй половине 12 мая.

При этом на Солнце продолжаются активные взрывы. В районе 4-5 часов утра на звезде отмечалась девятая с начала недели сильная вспышка с интенсивностью Х5,8. Она является второй по силе с начала текущего года.