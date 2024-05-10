Экстремально сильный геомагнитный шторм ожидается на планете

сегодня в 10:55

Экстремально сильный геомагнитный шторм ждет землян в ночь на 11 мая

На Земле впервые за 20 лет может произойти магнитная буря высшего 5 уровня, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«С 7 по 9 мая Солнцем выброшено в сторону нашей планеты 4 облака плазмы исключительно крупного размера», — отметил синоптик в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что часть данных выбросов должна слиться в один более крупный объект. Он может ударить по магнитному полю планеты предстоящей ночью.

По словам Леуса, также около 10 часов утра в пятницу на звезде произошла еще одна сильная вспышка максимального уровня балла Х3,9.