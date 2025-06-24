Экспозиция «Дневники Победы» открылась в Санкт-Петербурге

Уличная выставка «Дневники Победы», посвященная 80-летию Парада Победы в Москве, открылась на берегу реки Охты в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Экспозиция знакомит посетителей с редкими фактами о блокаде Ленинграда и подвигах Красной армии, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Выставка «Дневники Победы» разместилась у дома 16 по улице Передовиков и будет работать до 4 июля. Экспозиция включает уникальные материалы о героизме жителей Ленинграда в годы блокады и о боевых действиях Красной армии как на территории Советского Союза, так и за его пределами.

Открытие приурочили к 80-летию Парада Победы, который прошел 24 июня 1945 года в Москве. Главный редактор «Петербургского дневника» и руководитель штаба Санкт-Петербургского отделения движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов напомнил, что ранее выставка работала на территории Петропавловской крепости. По его словам, экспозиция будет перемещаться по разным районам города, чтобы как можно больше жителей и гостей Петербурга смогли узнать о подвиге Красной Армии.

«Открытие выставки сегодня — в 80-ю годовщину парада на Красной площади — глубоко символично», — отметил Смирнов.

Среди первых посетителей выставки были участники молодежных клубов. Начальник информационного отдела молодежного центра «Охта» Анастасия Ерусланова отметила, что современный формат подачи информации делает экспозицию доступной для людей любого возраста и способствует интересу к истории.

Проект «Дневники Победы» стартовал в октябре 2024 года. После завершения работы на Охте выставка продолжит путешествие по другим районам города.

Организаторами выступили районные издания Санкт-Петербурга, Национальный центр исторической памяти при президенте РФ, а также общественное движение «Бессмертный полк России» при поддержке газет «Петербургский дневник» и «Вечерний Санкт-Петербург».