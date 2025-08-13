Экспортеры Подмосковья могут получить меры поддержки на платформе «Мой экспорт»

Российский экспортный центр предлагает подмосковным предприятиям современный цифровой инструмент для развития бизнеса — Единый каталог услуг (ЕКУ) на платформе «Мой экспорт». Каталог объединяет более 640 мер поддержки от федеральных и региональных органов власти, институтов развития и финансовых организаций, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

С момента запуска в апреле 2024 года количество услуг в ЕКУ выросло на 75%, а число посетителей увеличилось на 80%. Для удобства пользователей доступна расширенная система фильтрации по региону, отрасли и статусу компании. Особенно полезен сервис для малого и среднего бизнеса Московской области, который может быстро найти подходящие программы поддержки экспорта, в том числе в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

В ведомстве отметили, что цифровизация услуг — это важный этап в агропромышленном комплексе. Единый каталог позволит предприятиям региона экономить время и оперативно получать необходимую поддержку для выхода на международные рынки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.