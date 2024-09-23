Экспортеров Подмосковья приглашают на вебинар по выходу на узбекский рынок

24 сентября с 10:00 до 12:00 состоится вебинар Российского экспортного центра «Конкурентная среда и особенности рынка Узбекистана для российских экспортеров», сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках мероприятия выступит руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Республике Узбекистан Павел Буханов, который в прямом диалоге расскажет о текущей ситуации в торгово-экономических отношениях Узбекистана и России, укажет на наиболее перспективные направления экспорта, опишет алгоритм вывода своей продукции на рынок Узбекистана.

Участники вебинара смогут получить ответы на интересующие вопросы, а также уточнить перспективы компании для последующего выхода на узбекский рынок с целью заключения экспортных контрактов. Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться перейдя по ссылке.

Региональная продукция пользуется высоким спросом не только на территории страны, но и экспортируется в более чем 90 стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о цифровых сервисах по поддержке экспорта, которые готовятся к запуску.

«Если каждый из нас производит что-то маленькое, но важное, претендующее на экспорт, мы создадим <…> вместе с Российским экспортным центром платформу, на которую разные участники, представим, что их 15, могут положить в один контейнер свою продукцию и отправить в ту или иную страну. Сами по отдельности они не смогут этого сделать. Это первый сервис, который цифровой, запустим в этом году», — сказал Воробьев.