Экспортеров Подмосковья приглашают на вебинар 15 октября

Предпринимателей Московской области приглашают принять участие в бесплатном вебинаре «Строительный сектор в Саудовской Аравии». Мероприятие состоится 15 октября. Организатором выступает фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На вебинаре участники разберут вопросы строительного сектора Саудовской Аравии: текущие тенденции, ключевые проекты, регулирование и технологические инновации, экологическую устойчивость, проблемы и вызовы, возможности для бизнеса и культурные особенности, а также обсудят прогнозы о развитии сектора на ближайшие годы.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 15 октября с 14:00 до 15:00. Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке. Регистрация открыта до 10:00 15 октября.

По всем вопросам можно обратиться к специалисту фонда поддержки ВЭД МО Светлане Воробьевой по телефону +7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru

Фонд оказывает другие услуги, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.