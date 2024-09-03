сегодня в 15:45

Экспорт подмосковных товаров в ОАЭ вырос на 90% с января этого года

За первое полугодие 2024 года из Московской области в Объединенные Арабские Эмираты было поставлено 2,4 тыс. тонн продукции. Основными товарными позициями стали: мясная продукция (600 тонн), продукция мукомольно-крупяной промышленности (65 тонн) и плодовоовощные консервы (50 тонн). Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Импорт сельскохозяйственной продукции из ОАЭ составил 112 тонн. Основные товары: черный чай (68 тонн); джемы, желе и мармелад (44 тонны). Товарооборот за 6 месяцев 2024 года составил 2,5 тыс. тонн.

На долю ОАЭ приходится 0,5% экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года экспорт сельскохозяйственной продукции подмосковных сельхозтоваропроизводителей в ОАЭ увеличился на 90%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для реализации проектов импортозамещения в Подмосковье предоставляют льготные кредиты и земельные участки за 1 рубль.

«Сейчас особая программа, особое внимание технологиям, и раньше уделяли внимание технологиям, но сейчас, очевидно, вызов, который мы получили, — должны с ним справиться», — отмечал губернатор.