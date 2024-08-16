Экспонат из Можайского округа пополнит проект «Сад камней Памяти и Славы»

Экспонат из Можайска станет частью народного проекта «Сад камней Памяти и Славы» в Подольске, сообщает пресс-служба администрации Можайского городского округа.

Камень весом более 5 тонн нашли на 131 км Минского шоссе вблизи деревни Ельня на Бородинском поле. Во время Великой Отечественной войны в октябре 1941 года там кипели нешуточные бои за столицу, и впоследствии благодаря героизму защитников наступление на Москву было остановлено.

15 августа по просьбе инициативной группы экспонат из Можайска отправили в Подольск. Он станет частью памятной инсталляции. Отправление проводилось от стелы Город воинской славы. Помощь в перевозке организовал действующий депутат фракции «Единой России» Василий Овчинников.

Таким же образом в «Сад» были привезены камни из Наро-Фоминска и Волоколамска. Вместе с экспонатом из Можайска они станут завершающим этапом создания и благоустройства мемориального комплекса.

Стартовавший в Подольске проект «Сад камней» приурочен к 80-летию Победы в ВОВ. В нем расположены исполинские камни, привезенные из городов-героев и городов воинской славы. Экспонаты станут напоминанием о подвиге народа. В Подольске собрано 54 исполинов «Немые свидетели», которые подтверждают героические события ВОВ. Можайский камень станет 55-м.

«Сад камней Памяти и Славы» — это народный проект, реализуемый по инициативе местных жителей в 2017 году. Идея проекта заключается в создании уникальной инсталляции, повествующей о подвигах людей из разных уголков России во время ВОВ. Одновременно «Сад» должен стать местом для отдыха в своем районе.

По завершении в 2025 году проект объединит в себе память о подвигах предков и современные технологии. Благодаря QR-кодам, которые можно будет считать с помощью смартфона, хранящие историю своего города камни смогут заговорить — и расскажут об участии городов-героев и городов воинской славы России в ВОВ.

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