Эксперты выбрали 1000 идей форума «Сильные идеи для нового времени»

сегодня в 12:53

Эксперты определились с 1000 идеями форума «Сильные идеи для нового времени». Перспективные проекты созданы, чтобы улучшить качество жизни россиян, обеспечить промышленный, технологический суверенитет государства, сообщает пресс-служба агентства стратегических инициатив.

После этого экспертный совет АСИ планирует отобрать 100 идей. Лучшие из них покажут руководству России уже 3 июля.

Топ идей опубликован на крауд-платформе. Нужно выбрать фильтр «Топ-1000» в интересующем направлении.

Форум «Сильные идеи для нового времени» начался в национальном центре «Россия». Стартовали панельные сессии и защита идей.

Дальше будут проходить мотивационные сессии. В форуме участвует большое количество людей разных возрастов.

Форум «Сильные идеи для нового времени» будет проходить 2 и 3 июля. Форум проводят в Москве, в национальном центре «Россия».