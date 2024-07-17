Эксперты: в России возродится профессия инженера

Политолог Григорий Савельев заявил, что в ближайшие годы в России снова станет очень востребованной специальность инженера. По его словам, это связано с политическими изменениями, сообщает газета «Вечерняя Москва».

«Сейчас одна из главных стоящих перед Россией задач — технологический суверенитет. <…> Выход у нас один — создавать собственные технологии и по ним производить товар», — сказал эксперт.

Финансовый аналитик Артем Извольский, в свою очередь, спрогнозировал увеличение спроса и финансовых предложений в промышленной сфере. В 2023 году их рост в целом по РФ составил 3,5%, а конкретно по Москве — 16,2%, привел эксперт данные Росстата.

При этом в Москве открываются инженерные классы, и около половины выпускников 9 классов идут не в вузы, а в колледжи на технические специальности.