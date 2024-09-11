Эксперты: в кухне должны быть рабочая и столовая зоны

Эксперты «Общественной службы новостей» собрали советы по правильной организации кухонного пространства. Там должно быть несколько зон.

Рабочая зона предназначена для приготовления пищи. Она включает плиту, мойку и поверхность для резки продуктов и других действий. Столовая зона, то есть стол и стулья, обычно располагается у окна или возле стены, а зона хранения представлена шкафами, полками и ящиками.

При этом розетки, водопроводные и газовые трубы нужно разместить таким образом, чтобы они не мешали установке мебели и техники.

Для отделки кухни можно использовать очень разные материалы — керамическую или стеклянную плитку, акриловые и МДФ-панели. Первая не впитывает влагу, легко чистится и представлена в различных цветах и размерах, вторая доступна на рынке в разных формах и размерах. При создании фартука можно применить фантазию и творчества, использовать гальку, алюминиевые крышки или даже пробки от вина.