Эксперты указали на три полезных фактора «черепашьего лайфстайла» для россиян

В Сети набирает популярность тренд «черепаший лайфстайл» — это практика размеренной и спокойной жизни, которая помогает сохранить психологическую устойчивость, а также положительно влияет на физическое здоровье человека. В разговоре с РИАМО основатели приложения спортивных челленджей ChallengeGo Константин Южный и Роман Прилипко рассказали, чему мы можем поучиться у черепах — рептилий, которые познали настоящий дзен.

«Черепахи никуда не торопятся, но живут устойчиво и долго. В наше время такая расслабленность — это почти вызов. Но именно такой неспешный темп жизни снижает тревожность и улучшает контакт со своим телом и мыслями. Когда мы живем и действуем в своем темпе и ритме, а не в том, который задает нам беспокойный мир, — улучшаются и наши физические показатели. Сердце бьется размеренно, нормализуется дыхание, а мышечное напряжение уходит», — рассказали эксперты.

Медленная ходьба

Чтобы приобщиться к тренду «черепашьего лайфстайла», особая подготовка не нужна. Можно попробовать на себе медленную ходьбу, которая подходит для любого человека с любым уровнем подготовки, в том числе с некоторыми хроническими заболеваниями. Медленная прогулка может стать определенного рода медитацией.

Эксперты рекомендуют сначала обратить внимание на стопы — как пятка и подушечки пальцев касаются земли. Дыхание в этот момент должно быть спокойным и глубоким — как будто человек наблюдает за своим дыханием со стороны, без лишнего контроля и задачи все сделать «правильно». От телефона в этот момент лучше отказаться, положив карман хотя бы на 10 минут, чтобы замечать по пути маленькие приятные детали — например, зеленые листья, облака, собак, которые встречаются вам на пути.

Еда

Еще одна важная часть черепашьего лайфстайла — это еда. Черепахи не хватают на ходу первое, что попадется им на глаза, их не тянет на фастфуд. Они тщательно и медленно пережевывают пищу, как будто эта трапеза — маленький праздник. Рекомендуется брать с них пример. Замедлиться во время обеда или ужина поможет красивая посуда, тщательная сервировка и «случайно» забытый в другой комнате смартфон.

Польза для психики

Психологически замедлиться — тоже важная часть черепашьего лайфстайла. Эти рептилии мудро устроены — они всегда носят с собой дом. Россияне также могут надевать на себя невидимый «панцирь», когда чувствуют, что устали, а мир стал слишком быстрым. Это может быть любимый плед, чашка чая, ароматная ванна или любой другой расслабляющий ритуал. Эксперты посоветовали помнить, что в одной из сказок черепаха обошла зайца — потому что шла в своем темпе, не отвлекаясь на гонку.

23 мая отмечается всемирный день черепахи, который посвящен защите и сохранению этих удивительных существ. Этот праздник напоминает нам о важности бережного отношения к природе и ее обитателям.

В разных культурах отмечается День черепах по-разному. Например, в некоторых странах проводятся специальные мероприятия и акции по защите черепах и их среды обитания. В других местах люди собираются вместе, чтобы узнать больше о жизни этих удивительных созданий и о том, как можно помочь им выжить в условиях изменяющегося мира.

Традиционно в этот день проводятся благотворительные акции, направленные на сбор средств для организаций, занимающихся охраной черепах. Люди также могут принимать участие в экскурсиях по заповедникам, где можно увидеть черепах в их естественной среде обитания.