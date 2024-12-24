Эксперты Центра ИПБЖ: при мытье животных нельзя наносить шампунь сразу на шерсть

Эксперты Центра изучения питания и благополучия животных (ИПБЖ) в разговоре с РИАМО рассказали, что при домашнем груминге опасно наносить даже специальный шампунь сразу на шерсть питомца, так как это может спровоцировать болезни кожи. При мытье животных шампунь нужно развести в воде в отдельной емкости, вспенить и только потом начинать процедуру купания.

Основой домашнего груминга является ежедневное вычесывание шерсти, чтобы не образовывалось колтунов и не появлялось проблем с кожей. Для такой частой процедуры крайне важно выбрать правильный инструмент.

В зависимости от особенностей различных пород животных, следует подбирать соответствующие инструменты для груминга. Информативные порталы, такие как Petstory и Kinpet, предлагают детальные инструкции по уходу, полезные как опытным, так и начинающим владельцам питомцев. Для животных с обильным подшерстком, например, бордер-колли, хаски или корги, оптимальным выбором станут фурминатор или пуходерка. В то же время для кошек с менее густой шерстью идеально подойдет груминг-перчатка, оснащенная силиконовыми выступами.

Особенности купания

Животные не способны самостоятельно избавиться от всех загрязнений, в том числе кожного жира и пылевых частиц, поэтому регулярное мытье необходимо.

Уход за домашними животными требует особого внимания к процедуре купания. Многие владельцы не подозревают, что существует важное правило — нельзя сразу наносить шампунь на шерсть питомца.

Специалисты ИПБЖ рекомендуют начинать процедуру с тщательного вычесывания сухой шерсти. Это критически важный этап, поскольку намокшие колтуны и невычесанный подшерсток под воздействием воды образуют еще более плотные комки, усложняя дальнейший уход за питомцем.

Прежде чем наносить шампунь на шерсть животного, необходимо подготовить его правильно. В отдельной таре надо смешать средство с водой до появления пышной пены — это обеспечит качественное очищение и поможет избежать остатков шампуня на коже, которые могут вызвать неприятные раздражения.

Как правильно сушить шерсть животного после душа

После водных процедур животному понадобится время на восстановление, ведь купание и последующая сушка феном — довольно стрессовый процесс. Чтобы помочь питомцу расслабиться, можно приготовить два полотенца: первый для промокания мокрой шерсти, а второе — чтобы укутать животное, создав уютный кокон для согревания перед финальным этапом сушки.

Эксперты в области ухода за животными рекомендуют использовать профессиональное оборудование для сушки питомцев. В отличие от бытового фена, специализированное устройство работает эффективнее: благодаря усиленному потоку воздуха оно не просто сушит, а активно удаляет влагу из шерсти. Это позволяет избежать перегрева кожи животного и значительно сократить время процедуры.

При использовании обычного фена существует риск ожогов, поскольку процесс занимает больше времени. Чтобы минимизировать этот риск, необходимо постоянно перемещать струю теплого воздуха.

Завершающим этапом ухода должно стать вычесывание: когда шерсть окончательно просохнет, специалист советует обработать ее мягкой щеткой для устранения излишней пушистости. После этого можно угостить животное лакомством в качестве благодарности за терпение.